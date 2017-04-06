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06 Квітень 2017, Київ 12:36
Новини | Політика

Європарламент 6 квітня голосуватиме щодо «безвізу» для України

Крім того, на 6 квітня в Європарламенті заплановані дебати і голосування щодо резолюції щодо останніх подій у Білорусі, а також резолюції щодо арештів у Росії

Європейський парламент 6 квітня голосуватиме щодо питання про надання Україні безвізового режиму.

Відповідне голосування заплановане у Страсбурзі після полудня.

5 квітня Європейський парламент провів дебати щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським союзом.

Після голосування у Європарламенті наступними кроками стануть голосування в Комітеті постійних представників (COREPER) і потім на Раді міністрів ЄС.

В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Крім того, 6 квітня в Європарламенті заплановані дебати і голосування щодо резолюції щодо останніх подій у Білорусі, а також резолюції щодо арештів у Росії.

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