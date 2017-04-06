НБУ: Гонтарєва заявила не про відставку, а про намір згодом залишити посаду

Національний банк України прокоментував нові повідомлення про відставку голови НБУ Валерії Гонтарєвої.

«Стосовно відставки Валерії Гонтаревої повідомляємо наступне: у спілкуванні з журналістами сьогодні вранці вона в черговий раз підтвердила свій намір згодом залишити посаду голови НБУ. Нагадуємо, що рішення щодо відставки Голови НБУ приймає президент України, а затверджує Верховна Рада України», – йдеться в повідомленні НБУ в мережі Facebook.

Раніше 6 квітня група активістів обмалювала паркан будинку Валерії Гонтарєвої і блокувала прохід голові НБУ, коли вона намагалася виїхати на роботу. У спілкуванні з активістами Гонтарєва також вказала, що рішення про її відставку ухвалює президент та парламент.

«Ця чергова акція, учасниками якої стали невідомі молоді дівчата та журналісти – загалом до 20 осіб, у тому числі журналісти каналу, пов’язаного із екс-акціонерами «Приватбанку», є черговою спробою здійснити тиск на політику Національного банку та особисто голову НБУ Валерію Гонтареву», – ідеться в коментарі НБУ.

Пряму цитату Гонтарєвої «я пишу заяву про відставку, а не призначаю нікого на своє місце» частина засобів інформації сприйняла як констатацію факту відставки голови Національного банку.

Чутки про відставку голови НБУ з’явилися ще в лютому. Тоді у Національному банку України вказали, що регулятор «традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління». «Такого повідомлення не було, а отже – інформація не відповідає дійсності», – йшлося у повідомленні прес-служби відомства.