Поліція порушила 5 справ через сутички у Полтаві

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Полтавська поліція повідомляє про порушення п’яти кримінальних проваджень через сутички у місті 5 квітня.
«Учора, близько 19:00, біля арки по вулиці Соборності, 37, розпочався мітинг. Мирне зібрання переросло у сутичку, під час якої до територіальних підрозділів поліції Полтави для встановлення особи і надання пояснень доправлено 12 осіб. Всі громадяни ідентифіковані, надали пояснення та були відпущені додому», – йдеться в повідомленні від 6 квітня.
У поліції додали, що справи порушили за статтями «Умисне тяжке тілесне ушкодження», «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», «Умисне знищення або пошкодження майна», «Хуліганство» і «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».
Правоохоронців закликали очевидців бійки надати інформацію.
5 квітня у Полтаві на мітингу проти забудови виникли масові сутички, внаслідок яких були поранені троє людей. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна – ушкодження голови (ймовірно від удару дерев’яною палицею), а також був травмований патрульний поліцейський (його вдарили в обличчя, ймовірно перелом носа), повідомили в поліції.
Як повідомляє прес-служба поліції Полтавщини, захід почався мирно. На мітинг зібралися спочатку до 50 людей, а потім кількість мітингувальників зросла приблизно до понад 300 осіб.
Люди стояли з плакатами і словесно виказували невдоволення. В один із моментів між представниками приватної охоронної фірми та протестуючими раптово виникла бійка.
Розслідування триває.
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