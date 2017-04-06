Поліція порушила 5 справ через сутички у Полтаві

Полтавська поліція повідомляє про порушення п’яти кримінальних проваджень через сутички у місті 5 квітня.

«Учора, близько 19:00, біля арки по вулиці Соборності, 37, розпочався мітинг. Мирне зібрання переросло у сутичку, під час якої до територіальних підрозділів поліції Полтави для встановлення особи і надання пояснень доправлено 12 осіб. Всі громадяни ідентифіковані, надали пояснення та були відпущені додому», – йдеться в повідомленні від 6 квітня.

У поліції додали, що справи порушили за статтями «Умисне тяжке тілесне ушкодження», «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», «Умисне знищення або пошкодження майна», «Хуліганство» і «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Правоохоронців закликали очевидців бійки надати інформацію.

5 квітня у Полтаві на мітингу проти забудови виникли масові сутички, внаслідок яких були поранені троє людей. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна – ушкодження голови (ймовірно від удару дерев’яною палицею), а також був травмований патрульний поліцейський (його вдарили в обличчя, ймовірно перелом носа), повідомили в поліції.

Як повідомляє прес-служба поліції Полтавщини, захід почався мирно. На мітинг зібралися спочатку до 50 людей, а потім кількість мітингувальників зросла приблизно до понад 300 осіб.

Люди стояли з плакатами і словесно виказували невдоволення. В один із моментів між представниками приватної охоронної фірми та протестуючими раптово виникла бійка.

Розслідування триває.