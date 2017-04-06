У бідності живуть майже 20 мільйонів росіян – Росстат

Кількість росіян, що живуть у бідності, торік сягнула 19,8 мільйона, це найвищий за останні 10 років показник. Число бідних росіян зросла на 300 тисяч у 2016 році, свідчать оприлюднені 5 квітня дані державної служби статистики, Росстату.

Понад 13% населення мають дохід нижче прожиткового мінімуму, який у четвертому кварталі 2016 року дорівнював 9 тисячам 691 рублю на місяць (це близько 4 тисяч 600 гривень).

Це найвищий рівень від 2006 року, коли за межею бідності перебували 21,6 мільйона росіян.

До найнижчого показника (16,1 мільйона осіб за межею бідності) цей рівень падав у 2014-му – в рік, коли впали ціни на нафту, Росія анексувала Крим і стала підтримувати бойовиків на Донбасі, а країни Заходу оголосили через це санкції проти Москви.

Росія відповіла на санкції забороною на імпорт багатьох західних товарів. Зокрема й через це економічний спад супроводжується зростанням цін, яке суттєво підірвало купівельну спроможність російських споживачів.