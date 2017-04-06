Влада США депортувала росіянина у справі про шпигунство

Влада США депортувала громадянина Росії, засудженого за звинуваченням у шпигунстві на користь російського уряду. За повідомленням Імміграційно-митної служби США, Євгена Бурякова відправили назад до Росії 5 квітня.

Його затримали в 2015 році разом і разом із ще двома громадянами Росії звинуватили у шпигунстві. Арештований у справі був лише Буряков, бо як повідомили тоді федеральні прокурори, двоє інших обвинувачених – Ігор Споришев і Віктор Подобний, уже не перебували у США й уникли арешту.

Крім того, повідомило Федеральне бюро розслідувань, під час перебування у США ці двоє мали дипломатичний імунітет як члени представництва Росії при ООН, а Буряков, перебував у США як приватна особа і працював у Нью-Йорку в тамтешньому представництві «одного з російських банків». За повідомленнями агентств, таке ім’я числилося в заступника голови нью-йоркського представництва російського державного «Внєшекономбанку».

За даними обвинувачення, всі троє були працівниками Служби зовнішньої розвідки Росії й мали завдання з’ясовувати подробиці санкцій США проти російських банків і дані про використання у США альтернативних джерел енергії. Крім того, вони намагалися залучати до збирання інформації й американців.

На час арешту Бурякова Москва розкритикувала США, звинувативши в «антиросійській кампанії».

У травні минулого року Буряков визнав себе винним у порушенні законодавства щодо реєстрації іноземних агентів, яке вимагає від осіб, що співпрацюють з іноземним урядом, реєструватися у Департаменті юстиції США.

Бурякова засудили до тюремного ув’язнення, він погодився на депортацію в кінці терміну. Буряков прилетів до Росії 5 квітня комерційним рейсом і був переданий російській владі, заявляють імміграційні чиновники США.

В останні місяці інтерес до колишнього роботодавця Бурякова, «Внєшекономбанку», зріс у той час, як федеральні слідчі вивчають питання про можливу змову між російськими офіційними особами і колишніми і нинішніми помічниками президента США Дональда Трампа.

Директор ФБР США минулого місяця підтвердив, що його відомство вивчає ці зв’язки. Комітет із розвідки Сенату і три інших комітетів Конгресу також розслідують ширше питання про можливе втручання Росії в президентські вибори США в минулому році.