Посол США: про зустріч Порошенка і Трампа ще домовляються

Питання організації зустрічі президентів України Петра Порошенка і США Дональда Трампа все ще обговорюється, повідомила посол США в Україні Марі Йованович.

«Дискусія щодо дати і всього іншого триває… Ви знаєте, що справа стосується погодження графіку і всього іншого. І ми хочемо, щоб ця зустріч була краще підготовлена», – сказала вона 6 квітня в Києві.

Йованович додала, що питання такої зустрічі важливе як для України, так і для США. «І безумовно, ми хочемо, щоб ця зустріч була якомога краще підготовлена, як тільки це можливо», – сказала посол.

У лютому президент України Петро Порошенко заявляв, що його візит до США відбудеться найближчим часом. Перед цим заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що українська сторона спільно з адміністрацією президента США опрацьовує питання про дату візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона.