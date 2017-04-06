Четверо військових поранені на Донбасі за минулу добу – речник Міноборони

Четверо військових були поранені минулої доби у зоні конфлікту на сході України, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Двоє військових отримали поранення у Авдіївці. Окрім цього, ще двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення через спрацювання невідомого вибухового пристрою», – сказав Мотузяник.

За його словами, обстріли тривають на всіх напрямках фронту: донецькому, луганському і маріупольському.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах на околицях Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» повідомляють про бойові дії в районі траси «Бахмутка».

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.