В анексованому Криму на ринку Сімферополя затримали близько 50 людей – правозахисник

В анексованому Криму на центральному ринку в Сімферополі силовики затримали близько 50 людей, зараз всі вони перебувають в центральному відділенні РУВС. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив правозахисник Андрій Крисько.

«Я перебував на центральному ринку, побачив, що ринок оточений співробітниками ОМОН, підійшов дізнатися, що відбувається, побачив, що вантажили в «Газелі» осіб неслов’янської зовнішності. Мене теж забрали, попросили пред’явити документи, вилучили паспорт, посадили в Газель і привезли в центральне РУВС. Тут близько 50 затриманих, в тому числі журналіст Тарас Ібрагімов», – розповів він.

За словами Криська, на даний момент жодних дій щодо них не здійснюють.

У Сімферополі в четвер 6 квітня повідомляють про масові затримання на центральному ринку міста. Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, ринок оточили співробітники російського ОМОН.

Офіційно кримські силовики поки не коментують затримання на ринку в Сімферополі.

30 березня в Сімферополі затримали групу кримськотатарських активістів, серед них був журналіст ресурсу Аrticle20 Тарас Ібрагімов.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів і членів Меджлісу. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв’язкуз переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на нього. Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх утримуваних українських політв’язнів і заручників.