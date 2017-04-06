Верховна Рада направила на повторне друге читання законопроект про ринок електроенергії, що передбачає впровадження нової моделі ринку. За ухвалення відповідного рішення проголосували 265 депутатів при мінімально необхідних 226, після того як за ухвалення законопроекту № 4493 в цілому проголосували 211 депутатів.

У вересні минулого року депутати проголосували за закон про ринок електроенергії у першому читанні.

Як зазначають автори, основною метою урядового законопроекту є забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, мінімізації витрат на послуги постачання електричної енергії.

Документ направлений на виконання зобов’язань України за договором про заснування Енергетичного співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Законопроект доповнює перелік учасників ринку новим учасником – трейдером, яким може бути суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електроенергії винятково з метою її перепродажу, крім продажу кінцевому споживачеві.

Відповідно до проекту закону, трейдери здійснюватимуть купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми (прямими) договорами або на ринку «на добу наперед» чи внутрішньодобовому ринку. На думку авторів законопреокту, існування трейдерів на ринку електричної енергії сприятиме обмеженню значних коливань цін на ринку.

Крім того, законопроект уточнює умови стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії.