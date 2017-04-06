Європарламент закликає Росію звільнити Навального і всіх затриманих протестувальників

Європейський парламент переважною кількістю голосів схвалив резолюцію, яка закликає до «негайного звільнення і зняття всіх обвинувачень» із російського опозиційного лідера Олексія Навального і «всіх мирних протестувальників і журналістів, затриманих після нещодавніх демонстрацій у Росії».

Декларація, яку 6 квітня підтримали всі політичні групи Європарламенту, також засуджує дії поліції, яка «намагалася перешкодити і розігнати мирні антикорупційні демонстрації і затримала сотні громадян».

У резолюції Європарламент засудив «постійні зусилля змусити Олексія Навального замовкнути» і висловив підтримку зусиллям його Фонду боротьби з корупцією «із підвищення рівня інформованості та боротьби з корупцією в державних установах, серед політичних представників і власників громадських офісів».

Європарламентарі також висловили «глибоке занепокоєння» з приводу рішення суду в лютому, яке «ефективно усуває Олексія Навального з політичної арени». Мається на увазі засудження Навального при повторному розгляді справи про фінансові зловживання, за якою він спочатку отримав п’ять років позбавлення волі умовно в 2013-му. Влада заявляє, що засудження забороняє Навальному, який хоче балотуватися на виборах президента Росії в березні 2018 року, обіймати державні посади.

Навальний заперечує свою провину і заявляє, що справи проти нього є політично мотивованою відплатою Кремля за його антикорупційну діяльність і його опозицію до президента Росії Володимира Путіна.

У резолюції Європарламент також закликає ЄС і його держави-члени розробити «сильну єдину політику щодо Росії, яка зобов’язує держави-члени та інститути ЄС до сильної спільної позиції про роль прав людини у відносинах між Росією і ЄС».

Десятки тисяч людей взяли участь в антиурядових демонстраціях у російських містах 26 березня. Лише у Москві поліція затримала понад тисячу людей, зокрема і Навального, якого засудили до 15 діб арешту за звинуваченням у спротиві правоохоронцям, а також оштрафували на 350 доларів за організацію протесту в столиці Росії.