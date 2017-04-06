Затриманих в Сімферополі фотографують, беруть відбитки і зразки ДНК – Курбедінов

В анексованому Криму в Сімферополі затриманих на центральному ринку силовики відпускають після взяття відбитків пальців і зразків ДНК. Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Затриманих, близько 70 людей, відвезли не в «Центр Е», в центральний відділ поліції федерального району. Мені звідти телефонував чоловік і повідомив, що їх по 5 людей в порядку черги відводять кудись, там фотографують, беруть відбитки пальців, ДНК і відпускають. Ібрагімов (журналіст – ред.) теж там», – сказав Курбедінов.

Під час масових затримань на центральному ринку в Сімферополі, які 6 квітня провели російські силовики, затримали журналіста Тараса Ібрагімова і правозахисника Андрія Криська. Як повідомляв кореспондент Крим.Реалії, ринок оточили співробітники російського ОМОН.

Офіційно кримські силовики поки не коментують затримання на ринку в Сімферополі.

30 березня в Сімферополі затримали групу кримськотатарських активістів, серед них був журналіст ресурсу Аrticle20 Тарас Ібрагімов.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів і членів Меджлісу. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв’язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на нього. Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх утримуваних українських політв’язнів і заручників.