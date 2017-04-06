В український прокат виходить фільм про Олега Сенцова режисера Курова

Документальний фільм Аскольда Курова «Процес» про режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув’язненні в Росії, виходить в українському прокаті в четвер, 6 квітня.

Фільм покажуть в кінотеатрах Києва, Вінниці, Запоріжжя, Львова, Одеси, Ужгорода та Харкова. Як повідомляє компанія «Артхаус Трафік», частина зборів від продажу квитків буде перерахована родині Олега Сенцова.

У Києві на церемонії нагородження переможців Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA 30 березня провели акцію на підтримку українського кінорежисера Олега Сенцова.

25 березня на фестивалі Docudays UA відбувся показ фільму «Процес». Перед показом фільму також відбулася акція на підтримку кримчанина. Прем’єра зібрала аншлаг. Після цього відбулася дискусія, в якій брала участь сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.

Крим.Реалії спільно з Радiо Свобода й Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини Docudays UA випустили спеціальний проект «Кіногерой Олег Сенцов» про кримчанина, режисера, політв’язня Олега Сенцова. Проект підготовлений до прем’єри фільму.

Спеціальний проект складається з трьох частин, перша присвячена Олегу Сенцову як режисерові, друга розповідає про судовий процес і тюремне ув’язнення кримського політв’язня, третя частина спецпроекту присвячена акціям на підтримку Олега Сенцова, що відбувались у різних країнах світу.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до переліку політв’язнів.