СММ ОБСЄ заявляє про обстріл минулої доби безпілотника місії на Луганщині

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про обстріл безпілотника місії 5 квітня на Луганщині.

Як повідомляє прес-служба організації, це сталося за 200 метрів на захід від аеродрому на південно-східній околиці підконтрольного угрупованню «ЛНР» Луганська.

«Спостерігачі почули дві черги зі стрілецької зброї за кілометр на схід. Протягом 30 секунд зафіксовано сукупно 10-20 пострілів. Команда СММ негайно повернула свій БПЛА, видимих пошкоджень виявлено не було. Невдовзі патруль місії залишив цей район», – йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ зазначають, що ніхто зі спостерігачів не постраждав.

Водночас в організації зауважують, що, здійснюючи політ, безпілотник виявив три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град»), 5 буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 міліметри), 7 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 міліметри) і 7 танків (Т-72).

Усі ці одиниці озброєння розташовані в цьому районі з порушенням відповідних ліній відведення, наголошують в ОБСЄ.

Про обстріли безпілотників місії повідомляється регулярно.

У Мінську раніше вже домовлялися про відведення озброєння від лінії розмежування на Донбасі, проте ці домовленості не виконувались. Зокрема, раніше у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляли, що підтримувані Росією бойовики і українські військові не змогли повністю відвести заборонене Мінськими угодами озброєння від лінії зіткнення.