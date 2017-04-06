Затримані в Сімферополі журналіст Ібрагімов і правозахисник Крисько перебувають в «Центрі Е»

Затримані на центральному ринку Сімферополя журналіст Тарас Ібрагімов і правозахисник Андрій Крисько досі перебувають в «Центрі протидії екстремізму» (Центр Е).

Як повідомив проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії адвокат Еміль Курбедінов, кількість затриманих на ринку – близько 70 людей, силовики фотографують їх і беруть відбитки пальців.

Ще не відомо, в чому підозрюють затриманих людей.

Координатор громадської організації «Крим SOS» Таміла Ташева на своїй сторінці в Facebook опублікувала фотографії затриманих і зазначила, що силовики затримали працівників ринку, м’ясників.

У Сімферополі 6 квітня співробітники російського ОМОН оточили центральний ринок, почалися масові затримання. Повідомляли про затримання близько 50 людей, серед них – правозахисник Андрій Крисько і журналіст Тарас Ібрагімов.

В управлінні російської поліції по Криму назвав масові затримання на центральному ринок Сімферополя «плановими робочими заходами».

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів і членів Меджлісу. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв’язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на нього. Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх утримуваних українських політв’язнів і заручників.