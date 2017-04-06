Україна на 88-му місці в рейтингу туристичної конкурентоспроможності – ВЕФ

Україна опинилася на 88-му місці рейтингу туристичної конкурентоспроможності, складеному експертами Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Всього в рейтингу 2017 року – 136 країн і територій.

Поруч з Україною в рейтингу Гватемала, Туніс, Македонія і Гондурас.

Рейтинг складений на основі дослідження 14 ключових параметрів, серед яких культурні ресурси, доступна інфраструктура, ціни, охорона здоров’я, рівень безпеки, міжнародна відкритість.

Очолює список Іспанія. У першій десятці – Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія, США, Австралія, Італія, Канада і Швейцарія.

На останньому місці списку – Ємен.

До попереднього рейтингу, складеному в 2015 році, Україна не увійшла «через недостатню кількість даних». Перед тим, у 2013 році, – була на 76-му місці зі 140 країн світу, поліпшивши свою позицію на дев’ять пунктів порівняно з рейтингом 2011 року.