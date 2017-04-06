МЗС: невідомі пошкодили прапор Угорщини на Закарпатті

Поблизу Берегова на Закарпатті невідомі пошкодили угорський прапор, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова. Рішуче засуджую цей акт вандалізму. Робимо все, щоб знайти винних», – написав Клімкін у Twitter 6 квітня.

Він назвав інцидент провокацією Росії. «Схоже, що Росія після невдалих спроб зіпсувати українсько-польські відносини взялася за наші дружні взаємини з Угорщиною. Протидіємо провокаціям разом», – додав міністр.

Коли саме стався інцидент й інші подробиці Клімкін не повідомив.

Берегове розташоване неподалік від кордону України з Угорщиною.

Нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі на кілька днів припиняло роботу своїх консульств в Україні. Це сталося після того, як наприкінці минулого місяця невідомі обстріляли будівлю польського консульства у Луцьку. Влада України назвала це провокацією з боку Росії.