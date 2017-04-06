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06 Квітень 2017, Київ 18:38
Новини | Події

Рада схвалила закон про підвищення рівня соцзахисту військових і їхніх сімей

Верховна Рада схвалила законопроект щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. За ухвалення законопроекту №2406 з другої спроби проголосували 249 депутатів за мінімально необхідних 226.

Законопроект, серед іншого, пропонує збільшити розмір одноразової грошової допомоги до 400-кратного прожиткового мінімуму – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи.

У липні 2015 року депутати з другої спроби ухвалили законопроект № 2406, проте президент України ветував його. Відтоді документ доопрацьовували.

За даними Міноборони, станом на січень статус учасника бойових дій отримали понад 192 тисячі військових.

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