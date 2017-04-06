Рада ухвалила закон про захист трудових прав працівників передпенсійного віку

Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку.

За ухвалення проекту закону № 5564 про внесення змін до Кодексу законів про працю України проголосували 239 за мінімально необхідних 226.

Законопроект відніс працівників передпенсійного віку до категорії осіб, яким під час скорочення при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації надається перевага в залишенні на роботі.

Йдеться про працівників, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Як зазначається у пояснювальній записці, часто під час скорочення робочих місць такі працівники звільняються роботодавцем з огляду на поширені помилкові стереотипи, що зазначена категорія працюючих демонструє нижчий коефіцієнт праці, порівняно з іншими працівниками.

Нині в Україні право на призначення пенсії за віком мають люди, які досягли 60 років та мають страховий стаж не менше 15 років.