Суд відправив фігурантів «справи 26 лютого» Асанова і Дегерменджі під домашній арешт

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід для фігурантів «справи 26 лютого» Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі з утримання під вартою на домашній арешт. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Едем Семедляев.

Раніше повідомлялося, що адвокати обвинувачених клопотали про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. На засіданні суду їх підтримав прокурор Єгор Іванцов.

Після анексії Росією Криму на півострові почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 рокубрали участь в мітингуприхильників територіальної цілісності України, їм протистояли активісти партії «Русское единство», якою керував на той момент нинішній голова Криму Сергій Аксьонов.

Суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і окремо – щодо інших фігурантів – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Верховна Рада України офіційно оголосив початок тимчасової окупації Криму і Севастополь Росії 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупація півострова і називають це «відновлення історичної справедливості».