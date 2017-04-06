У Криму перевели з СІЗО на домашній арешт двох кримських татар зі «справи 26 лютого»

В окупованому Криму підконтрольний Москві суд змінив запобіжний захід із перебування під вартою на домашній арешт Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі, яких звинувачують у так званій «справі 26 лютого», повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Вони пробули у слідчому ізоляторі майже півтора року.

Наприкінці березня ще одному звинуваченому в цій справі, заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемові Чийгозу продовжили перебування під вартою ще на три місяці, від 8 квітня до 8 липня.

Після окупації Криму Росією на півострові стали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у багатотисячному мітингу прихильників територіальної цілісності України біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Їм протистояли проросійські демонстранти, зокрема активісти партії «Русское единство», якою тоді керував нинішній голова російської влади Криму Сергій Аксьонов. Між учасниками сталися сутички. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 осіб зазнали тілесних ушкоджень.

Ахтем Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Російська влада окупованого Криму звинувачує Чийгоза в «організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством і знищенням майна». Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі, яких судять окремо, звинувачують в «участі в заворушеннях». Вони відкидають свою вину і називають їхні справи політично мотивованими. В лютому 2016 року правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Чийгоза, Асанова й Дегерменджі політичними в’язнями. Із закликами звільнити їх не раз виступали Київ і представники міжнародної спільноти.