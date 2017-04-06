ГПУ відкрила провадження через затримання на ринку Сімферополя

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження у зв’язку із затриманням 60 людей на ринку Сімферополя в анексованому Криму.

Як повідомляє прес-служба відомства, провадження відкрите за статтею 146 (незаконне позбавлення волі двох чи більше осіб) Кримінального кодексу.

У Генпрокуратурі зазначають, що досудове розслідування доручено проводити слідчим головного управління Національної поліції в Криму та процесуальне керівництво прокурорам прокуратури Автономної Республіки Крим, які працюють на материковій території України.

«Належні заходи реагування на виявлені порушення закону будуть уживатися і надалі. Відповідальність кожного, хто вчинив злочин на тимчасово окупованій території України, буде невідворотною», – заявляють у прокуратурі.

У Сімферополі 6 квітня співробітники російського ОМОН оточили центральний ринок, почалися масові затримання. Повідомляли про затримання близько 50 людей, серед них – правозахисник Андрій Крисько і журналіст Тарас Ібрагімов. Як повідомив проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії адвокат Еміль Курбедінов, кількість затриманих на ринку – близько 70 людей, силовики фотографують їх і беруть відбитки пальців.

В управлінні російської поліції по Криму назвали масові затримання на центральному ринок Сімферополя «плановими робочими заходами».

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів і членів Меджлісу. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв’язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на нього. Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх утримуваних українських політв’язнів і заручників.