У США голова комітету у справах розвідки Палати представників самоусунувся від розслідування втручань Росії

У США голова комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу, республіканець Девін Нунес заявив, що тимчасово самоусувається від керівництва розслідуванням, яке цей комітет веде щодо звинувачень про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Як заявив Нунес, причиною цього кроку стали скарги на його адресу в неналежних діях, які почало розглядати Управління конгресової етики.

Він назвав ці скарги неправдивими і політично мотивованими.

Девіна Нунеса різко критикували за його таємні зустрічі з посадовцями Білого дому, що викликали сумніви в його безсторонності в розслідуванні, що стосується адміністрації президента Дональда Трампа. Крім того, критики заперечували проти керівництва Нунеса цим розслідуванням, бо раніше він відіграв важливу роль у перехідній команді Трампа.