Штаб АТО: сьогодні на Донбасі поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі поранений один військовослужбовець Збройних сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики здійснили 14 обстрілів позицій українських військових.

За даними штабу, на донецькому напрямку по позиціях ЗСУ біля Авдіївки сепаратисти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Поблизу Маріуполя по наших позиціях в районі Павлополя ворог гатив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По опорних пунктах в районі Водяного та Широкина вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Також на Луганщині, як зазначають у штабі, сепаратисти з гранатометів обстрілювали позиції біля Новоолександрівки.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах на околицях Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» повідомляють про бойові дії в районі траси «Бахмутка».

29 березня Тристороння контактна група узгодила встановлення режиму тиші у зв’язку з Великодніми святами, повне дотримання режиму припинення вогню мало набрати чинності в суботу, 1 квітня 2017 року.