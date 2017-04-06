Суд у Франції знову відклав рішення про видачу Сербії колишнього прем’єра Косова

У Франції суд, що має винести рішення щодо екстрадиції Сербії колишнього прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная, оголосив, що відкладає слухання до 27 квітня.

Це вже не перше таке рішення апеляційного суду в місті Кольмарі відкласти винесення ухвали щодо екстрадиції Харадіная. Після попереднього, минулого місяця, він назвав себе «політичним заручником».

Рамуш Харадінай був затриманий у Франції 4 січня за ордером на арешт із Сербії. Наприкінці січня суд звільнив його з-під варти і наказав залишатися у країні, поки розглядається Сербії прохання про його видачу.

Сербія хоче судити Харадіная за звинуваченнями у воєнних злочинах, пов’язаних із війною 1998–1999 років у Косові. Мін’юст Сербії попереджав, що Белград реагуватиме на відмову Франції у його видачі.

Улітку 2015 року Харадіная вже затримували за сербським ордером у Словенії, але тоді через два дні відпустили під дипломатичним тиском.

Рамуш Харадінай, нині голова опозиційної партії «Альянс за майбутнє Косова», нетривалий час був прем’єр-міністром Косова у 2004–2005 роках, коли цей автономний край Сербії був фактичним протекторатом ООН, уже не підконтрольним Белградові. Під час Косовської війни 1998–99 років він був одним із польових командирів сепаратистського збройного угруповання «Армія визволення Косова».

Рамуша Харадіная також звинувачував у воєнних злочинах Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії. Гаазький трибунал судив його двічі і обидва рази виправдовував за браком неспростовних доказів його вини.