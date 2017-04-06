Фігурант «справи кримських диверсантів» Сулейманов визнав провину – адвокат

Фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов у суді визнав провину, але не погодився з висунутим йому обвинуваченням у заподіянні великої шкоди, заявив 6 квітня кримський адвокат Еміль Курбедінов.

Відеозвернення адвоката оприлюднено на сторінці у Facebook громадської організації «КримSOS».

За словами адвоката, 6 квітня відбулося перше судове засідання по суті, на ньому допитали одного свідка – співробітника кримської «самооборони», який під час патрулювання став свідком того, як Редвана Сулейманова опитували співробітники поліції. Після зачитування обвинувального висновку на суді запитали думку Редвана Сулейманова з цього приводу, сказав адвокат.

«Він сказав, що провину в принципі визнає, але не згоден з тими мільйонними збитками, які потерпілі – це представники аеропорту, вокзалів, поромної переправи, намагаються висунути йому. Він сказав, що в тій частині він абсолютно не згоден, і немає жодного документа, який підтверджує такі збитки. Це дійсно так. Є навіть експертний висновок, де експерт каже, що неможливо встановити будь-які збитки з приводу того, що там сталося», – пояснив Еміль Курбедінов.

Наступне засідання суду відбудеться 11 квітня о 10:30.

Фігуранту «справи кримських диверсантів» Редвану Сулейманову підконтрольний Кремлю Київський районний суд у Криму продовжив арешт 20 березня 2017 року.

Обвинувачений в участі в «українській диверсійній групі» Редван Сулейманов перебуває під арештом у Сімферопольському Слідчому ізоляторі, у його справі триває слідство.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що Редвана Сулейманова затримали 30 липня минулого року на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки розіслала по російським медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення: каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка, спочатку в його завдання входило збір інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі й в аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

ФСБ Росії 10 серпня 2016 року повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Цьому передувало триденні блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в'їзду і виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

Влада України заперечує звинувачення Москви і назвала їх «провокацією» російських спецслужб.