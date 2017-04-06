У МЗС очікують, що Рада ЄС схвалить остаточне рішення щодо «безвізу» найближчим тижнями

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що Рада Європейського союзу схвалить остаточне рішення найближчим тижнями.

Як йдеться у заяві відомства, очікуване рішення дозволить громадянам України скористатися можливостями безвізових подорожей до ЄС вже під час цьогорічних літніх відпусток.

У МЗС вітають сьогоднішнє схвалення Європарламентом законодавчої пропозиції стосовно лібералізації візового режиму для українців.

«Широка підтримка цього рішення серед всіх провідних сил ЄП є визнанням прогресу нашої держави в імплементації широкомасштабних реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією, забезпечення прав людини, управлінні кордонами та міграцією», – вважають у відомстві.

Україна рішуче налаштована продовжувати комплексні реформи і розраховує на подальшу підтримку з боку ЄС, додають у МЗС.

6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні безвізовий режим. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, посли ЄС мають розглянути це питання 26 квітня.

В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.