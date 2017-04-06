Росія: «Ісламська держава» взяла відповідальність за напади на силовиків в Астрахані

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у Росії на працівників поліції в місті Астрахані в ніч на вівторок, повідомила моніторингова група SITE, що відстежує діяльність ісламістів та екстремістів в інтернеті.

За цим повідомленням, «Ісламська держава» також узяла на себе й другий напад на силовиків в Астрахані в ніч на четвер.

Раніше в четвер у Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили про ліквідацію всіх чотирьох розшукуваних за підозрою у причетності до обох нападів у перебігу нічних спецзаходів. За повідомленнями, при цьому також були поранені троє бійців російської Національної гвардії.

Напад на двох інспекторів дорожньо-патрульної служби російської поліції невідомі здійснили в Астрахані в ніч на вівторок. Нападники зробили в інспекторів кілька пострілів, забрали їхню зброю і зникли. Обидва інспектори від ран померли. А вночі на четвер був здійснений напад в Астрахані на працівників Росгвардії, який здійснили, як вважають, ті самі нападники. Вони відкрили з авта вогонь у росгвардійців, коли ті хотіли перевірити їхні документи, в перестрілці один із них був убитий, але нападники поранили трьох силовиків. Іще трьох підозрюваних нападників російські силовики застрелили в перестрілці в перебігу спецоперації дещо пізніше цієї ж ночі.