Поліція відкрила провадження за фактом хуліганських дій біля будинку Гонтаревої

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій біля будинку голови Нацбанку Валерії Гонтаревої вранці 6 квітня.

Як повідомив Радіо Свобода речник поліції Київської області Микола Жукович, провадження відкрили за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Він зазначив, що до поліції Київщини Гонтарева не зверталася із заявою, силовики почали розслідувати інцидент, оскільки він викликав суспільний резонанс.

Як повідомляють у Нацполіції,вранці силовики отримали від одного з охоронців домоволодіння повідомлення про події у селі Гореничі. За даними поліції, після прибуття на місце поліцейські задокументували факти хуліганських дій з боку протестувальників, які висловлювали невдоволення діяльністю голови НБУ, викрикували в її бік гасла непристойного змісту, фарбою розмалювали стіну паркану приватного домоволодіння.

Гонтареву призначили на посаду голови НБУ у червні 2014 року.