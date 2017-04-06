Молдова закликала Росію не визнавати «документів» Придністров’я

Молдова закликала Росію не визнавати «документів», які видає фактична влада сепаратистського регіону Придністров’я. Влада Молдови засудила недавній заклик сепаратистів до Москви визнати їхні «паспорти» й інші документи.

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду заявив, що такий крок Росії став би грубим порушенням міжнародного права.

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп нагадав Росії, що вона свого часу проголосила підтримку територіальної цілісності Молдови. Він висловив сподівання, що стосовно придністровського регіону Молдови не буде застосований сценарій, здійснений на сході України.

У середу фактична сепаратистська влада непідконтрольного Кишиневу Придністров’я влаштувала спільне засідання депутатів «парламенту» сепаратистів і прибулих до регіону російських парламентарів. Вони ухвалили резолюцію, що висловила підтримку політиці Москви, спрямованій на «консолідацію російського світу», і закликала Росію визнати «паспорти» невизнаного регіону.

Раніше президент Росії Володимир Путін указом запровадив у Росії визнання незаконних «документів», що їх видають на окупованих частинах українського Донбасу підтримувані Москвою збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні терористичними. За указом, ці «документи» ідентифікують мешканців цих частин Донецької і Луганської областей України, що їх бойовики називають своїми «республіками», як громадян України, і визнання цих «документів» тимчасове, до повного виконання мінських домовленостей.

Придністров’я після короткої війни проти Кишинева за підтримки базованих у регіоні російських військ вийшло з-під контролю влади Молдови і односторонньо проголосило 1992 року «незалежність», якої не визнав ніхто у світі. Регіон має широку підтримку Росії. Росія, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням вивести свої війська з регіону до 2002 року, відмовляється зробити це.