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06 Квітень 2017, Київ 21:36
Новини | Події

Порошенко: майже 3 мільйони українців отримали біометричні паспорти, необхідні для «безвізу»

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що майже три мільйони українців уже отримали чи зараз одержують біометричні паспорти, необхідні для безвізових поїздок до Європейського союзу.

У своєму зверненні щодо сьогоднішнього рішення Європарламенту Порошенко повідомив, що за 2016 рік українці понад 15 мільйонів разів перетнули державний кордон з країнами Євросоюзу.

«Сьогоднішнє голосування – це визнання Європейським парламентом глибини наших реформ. Нагадаю, що план наших дій із досягнення критеріїв, необхідних для візової лібералізації, складався майже з півтораста пунктів. І вони всі виконані», – заявив він.

6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні безвізовий режим. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, посли ЄС мають розглянути це питання 26 квітня.

В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.

Раніше представники української влади висловлювали сподівання, що ЄС може ухвалити надання безвізового режиму Україні до кінця 2016 року. Проте у ЄС заявили, що для України переговори щодо візової лібералізації можуть продовжитися після того, як запрацює механізм припинення «безвізу».

У лютому цього року Рада Європейського союзу схвалила механізм, що дозволятиме припинити вільне пересування Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.

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