НАБУ: детективи розслідують 319 проваджень щодо понад 85 мільярдів гривень збитків

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що станом на 31 березня детективи проводять досудове розслідування у 319 кримінальних провадженнях.

Як повідомляє прес-служба бюро, загальна сума збитків, завданих внаслідок корупційних кримінальних правопорушень, які розслідуються детективами, становить понад 85 мільярдів гривень.

Упродовж березня детективи НАБУ повідомили про підозру 9 особам, стосовно 12 осіб прокурорами Спеціалізована антикорупційна прокуратура склала обвинувальні акти, зазначають у НАБУ.

Станом на 1 грудня 2016 року повідомлялося, що детективи бюро в суд передали 44 кримінальні провадження.

У квітні 2015 року призначили Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Проте Антикорупційне бюро зареєструвало перші провадження лише у грудні 2016 року, оскільки влітку проводився конкурс на посаду детектива НАБУ і лише у листопаді минулого року призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка має наглядати за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, здійснюваного антикорупційним бюро України, а також підтримувати держобвинувачення у відповідних провадженнях.

Загалом боротися з корупцією в Україні повинні три структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне агентство із запобігання корупції.