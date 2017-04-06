У ЦНАП і «Паспортних сервісах» призупинили оформлення біометричних документів – Міграційна служба

У Державній міграційній службі заявляють, що в Україні в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та «Паспортних сервісах» тимчасово зупинені оформлення і видача біометричних документів, проте підрозділи міграційної служби наразі працюють у штатному режимі.

Як повідомляє прес-служба відомства, зупинка оформлення біометричних паспортів у ЦНАП та «Паспортних сервісах» сталася внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України в одного з операторів зв’язку.

У міграційній службі стверджують, що вони звернулися з листами до СБУ, Держспецзв’язку та держпідприємства «Українські спеціальні системи» щодо максимально швидкого поновлення роботи каналів зв’язку та відновлення можливості оформлення та видачі документів.

У Службі безпеки України наразі ці слідчі дії не коментують.