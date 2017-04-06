Держкомтелерадіо: найбільше обмеження на імпорт книг із Росії може позначитися на історичній літературі

Перший заступник Державного комітету телебачення і радіомовлення Богдан Червак прогнозує, що обмеження на імпорт книг із Росії, ймовірно, найбільше вплине на історичну літературу. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі».

«Через історичну літературу росіяни намагаються в Україні реалізовувати ідею «русского мира». Усе це робиться через історичну пам’ять, через інтерпретацію історичних подій, стосунків між українцями і росіянами», – зазначив він.

Богдан Червак, однак, заперечує, що йдеться про цензуру.

«Це не цензура, а намагання української держави протистояти інформаційній війні, яку веде проти України Російська Федерація», – каже він.

Раніше цього тижня Кабінет міністрів затвердив порядки видачі дозволу на ввезення видавничої продукції з Росії та вилучення з обігу такої літератури, яка не матиме відповідного дозволу. Таким чином, затверджений механізм реалізації змін до закону «Про видавничу справу», які набули чинності 1 січня 2017 року і які забороняють ввезення в Україну книг антиукраїнського змісту.

Після набуття чинності відповідними постановами Кабміну, імпортери книг із Росії повинні будуть отримати дозвіл від Держкомтелерадіо на ввезення до України такої видавничої продукції. При Держкомтелерадіо також діятиме експертна рада, яка може розглядати надання дозволів на імпорт у випадках, коли фахівці Держкомтелерадіо матимуть сумніви щодо змісту книги, щодо якої є запит на імпорт. Склад такої експертної ради прописаний у законі про видавничу справу.

Через відсутність нового затвердженого порядку ввезення до України книг із Росії з 1 січня офіційні імпортери де-факто припинили ввезення видавничої продукції з Росії.