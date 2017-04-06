Фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт на два місяці

Фігуранти ялтинської «справи «Хізб ут-Тахрір» Мусліму Алієву, Рефату Алімову, Енверу Бекірову, Арсену Джеппарову, Емір-Усеїну Куку і Вадиму Сіруку суд продовжив арешт на два місяці, до 8 червня. Про це на сторінці в Facebook повідомили активісти з об’єднання «Кримська солідарність».

«Засідання проходило в закритому режимі, нікого, крім учасників процесу (суддя, слідчий, прокурор і адвокат), в зал не пустили. Родичі та небайдужі люди кілька годин простояли перед будівлею суду, чекаючи результатів», – йдеться в повідомленні.

Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.