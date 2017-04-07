На Донбасі поранені п’ятеро українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 6 квітня поранені п’ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили 48 обстрілів, це на 19 більше, ніж 5 квітня.

Як стверджує штаб АТО, найнапруженіша ситуація зберігається поблизу Маріуполя. Зокрема, повідомляють українські військові, з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та озброєння БМП бойовики відкривали вогонь по Новотроїцькому. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, де також були застосовані міномети калібру 120 міліметрів, ідеться в ранковому зведенні.

«Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь», – відзначає штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» заявляють про бої на півдні контрольованої бойовиками території, в угрупованні «ЛНР» інформують про загострення в районі траси «Бахмутка».

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.