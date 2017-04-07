Гілларі Клінтон закликала діяти, щоб зупинити втручання Росії в американські вибори

Колишня держсекретар і екс-кандидат на посаду президента США Гілларі Клінтон заявила, що «глибоко стурбована» з приводу заяв щодо російського втручання в президентські вибори, і закликала до проведення незалежного розслідування і дій, щоб таке не повторилося.

Виступаючи в Нью-Йорку на саміті з проблем жінок 6 квітня Клінтон сказала, що Росія мала намір створити «недовіру і розгубленість» шляхом зламу внутрішньої електронної пошти Демократичної партії.

«Гадаю, що це для нас було актом агресії, і вона була здійснена іноземною державою під контролем когось, хто має глибоке бажання домінувати в Європі», – сказала Клінтон, вказуючи на російського президента Володимира Путіна.

Клінтон заявила, що Конгрес має відкласти в сторону партійні розбіжності і вжити заходів, щоб припинити таке втручання Росії. В іншому разі «вони повернуться», додала Гілларі Клінтон.

Тим часом, 6 квітня голова комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу, республіканець Девін Нунес заявив, що тимчасово самоусувається від керівництва розслідуванням, яке цей комітет веде щодо звинувачень про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Як заявив Нунес, причиною цього кроку стали скарги на його адресу в неналежних діях, які почало розглядати Управління конгресової етики. Він назвав ці скарги неправдивими і політично мотивованими.

Девіна Нунеса різко критикували за його таємні зустрічі з посадовцями Білого дому, що викликали сумніви в його безсторонності в розслідуванні, що стосується адміністрації президента Дональда Трампа. Крім того, критики заперечували проти керівництва Нунеса цим розслідуванням, бо раніше він відіграв важливу роль у перехідній команді Трампа.

У лютому президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, заявивши, що цей чиновник ввів в оману віце-президента Майка Пенса та інших офіційних осіб Білого дому про зміст своїх розмов із послом Росії в США. Зв’язки Флінна та інших колишніх або чинних членів команди Трампа з Росією є предметом розслідування з боку ФБР і профільних комітетів Конгресу США.