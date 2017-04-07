У Сербії тривають протести проти обрання Вучича президентом країни

Тисячі переважно молодих сербів 6 квітня вийшли на вулиці Белграда та інших міст країни. Четвертий день поспіль у Сербії тривали протести проти обрання прем’єр-міністра Александара Вучича новим президентом.

Демонстранти вийшли під гаслами «Геть диктатуру», «Свободу ЗМІ» та «Ми не хочемо бути дешевою робочою силою». Учасники протестів також провели сидячу акцію перед будівлею державного телебачення, виступаючи проти його позиції, яку вони вважають упередженою.

Опозиційні групи твердять, що вибори 2 квітня були затьмарені порушеннями, в тому числі цензуруванням засобів масової інформації, залякуванням виборців і хабарями.

Протестувальники планують продовжити свої акції 7 і 8 квітня.

Сербський прем’єр Александар Вучич здобув близько 55% підтримки виборців уже в першому турі. Він твердить, що продовжить вести країну до членства в ЄС, намагаючись водночас зберегти дружні відносини з Росією. Президент у Сербії має переважно представницькі повноваження, але аналітики очікують, що Вучич може фактично зберегти свої важелі за рахунок контролю над владною Сербською прогресивною партією.