Після ракетного удару США авіабаза Шайрат зруйнована, загинули четверо військових Асада – спостерігачі

Жертвами ракетного удару США по авіабазі Шайрат на заході Сирії стали четверо військових, серед яких офіцер, майже повністю знищені об’єкти, розташовані в Шайраті. Про це повідомляє зранку 7 квітня базована у Великій Британії спостережна організація «Сирійська обсерваторія з прав людини», яка має мережу інформаторів у Сирії.

«Авіабаза майже повністю зруйнована – злітно-посадкова смуга, паливні баки і об’єкти протиповітряної оборони розірвані на шматки», – йдеться в повідомленні.

Сирійські військові не надали негайних коментарів про наслідок удару.

Пентагон заявив, що база Шайрат використовувалася для зберігання хімічної зброї та сирійських літаків.

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шейрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб.

У середу постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що, «коли Організація Об’єднаних Націй постійно не здатна виконати свій обов’язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені діяти самостійно».

Безпосередньо перед атакою заступник посла Росії в ООН Володимир Сафронков попередив про «негативні наслідки», якщо Сполучені Штати здійснять удари по Сирії.

Сирія заперечує, що здійснила у вівторок повітряний удар по місту Хан-Шейхун із застосуванням хімічної зброї. Сирія заявляє натомість, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка в середу заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Натомість цю версію відкинули фахівці з хімічної зброї. Вони заявили, що таке ураження, що сталося в Хан-Шейхуні, можливе тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням гаданого складу саморобних отруйних речовин.