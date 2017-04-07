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07 Квітень 2017, Київ 09:41
Новини | Міжнародні

Після ракетного удару США авіабаза Шайрат зруйнована, загинули четверо військових Асада – спостерігачі

Вигляд авіабази Шайрат із повітря, архівне фото, лютий 2017 року

Жертвами ракетного удару США по авіабазі Шайрат на заході Сирії стали четверо військових, серед яких офіцер, майже повністю знищені об’єкти, розташовані в Шайраті. Про це повідомляє зранку 7 квітня базована у Великій Британії спостережна організація «Сирійська обсерваторія з прав людини», яка має мережу інформаторів у Сирії.

«Авіабаза майже повністю зруйнована – злітно-посадкова смуга, паливні баки і об’єкти протиповітряної оборони розірвані на шматки», – йдеться в повідомленні.

Сирійські військові не надали негайних коментарів про наслідок удару.

Пентагон заявив, що база Шайрат використовувалася для зберігання хімічної зброї та сирійських літаків.

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шейрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб.

У середу постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що, «коли Організація Об’єднаних Націй постійно не здатна виконати свій обов’язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені діяти самостійно».

Безпосередньо перед атакою заступник посла Росії в ООН Володимир Сафронков попередив про «негативні наслідки», якщо Сполучені Штати здійснять удари по Сирії.

Сирія заперечує, що здійснила у вівторок повітряний удар по місту Хан-Шейхун із застосуванням хімічної зброї. Сирія заявляє натомість, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка в середу заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Натомість цю версію відкинули фахівці з хімічної зброї. Вони заявили, що таке ураження, що сталося в Хан-Шейхуні, можливе тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням гаданого складу саморобних отруйних речовин.

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