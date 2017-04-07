Путін вважає «агресією проти суверенної держави» удари США в Сирії – речник

Президент Росії Володимир Путін вважає, що ракетний удар США по Сирії є порушенням міжнародного права, заявив 7 квітня його речник Дмитро Пєсков.

«Президент Путін вважає американські удари по Сирії агресією проти суверенної держави на порушення норм міжнародного права, причому під надуманим приводом», – сказав Пєсков.

Він стверджує, що у сирійської армії немає хімічної зброї. Знищення всіх його запасів було підтверджене Організацією із заборони хімічної зброї, наголошує Пєсков.

«Путін також бачить в ударах по Сирії з боку США спробу відвернути увагу світової спільноти від численних жертв серед мирного населення в Іраку», – додав речник російського лідера.

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шайрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб.

Безпосередньо перед атакою заступник посла Росії в ООН Володимир Сафронков попередив про «негативні наслідки», якщо Сполучені Штати здійснять удари по Сирії.

Сирія заперечує, що здійснила у вівторок повітряний удар по місту Хан-Шейхун із застосуванням хімічної зброї. Сирія заявляє, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка в середу заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Натомість цю версію відкинули фахівці з хімічної зброї. Вони заявили, що таке ураження, що сталося в Хан-Шейхуні, можливе тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням гаданого складу саморобних отруйних речовин.