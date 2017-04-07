Оболонський суд Києва оголосить вирок у справі екс-«торнадівців»

Оболонський районний суд Києва 7 квітня оголосить вирок 12 колишнім бійцям добровольчого спецбатальйону МВС «Торнадо», які скоїли тяжкі злочини в зоні бойових дій на Донбасі.

Будівля суду оточена кількома кордонами поліції та Національної гвардії (загалом близько 200 співробітників), а безпосередньо в суді сьогодні інші справи не розглядаються.

Неподалік суду мітингують близько 30 прихильників підсудних.

17 червня 2015 року суд заарештував групу бійців роти «Торнадо» в Луганській області за підозрою у скоєнні тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудове розслідування встановило, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

19 серпня 2016 року на черговому засідання суду один з обвинувачуваних екс-бійців «Торнадо» Юрій Шевченко частково визнав свою провину.