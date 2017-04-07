Росія призупинила дію домовленостей зі США про уникнення інцидентів у Сирії

Росія призупинила дію меморандуму про уникнення інцидентів у Сирії, укладеного раніше зі США. Про це 7 квітня заявило міністерство закордонних справ Росії. Воно також закликало Раду безпеки ООН провести надзвичайне засідання для обговорення атаки США на авіабазу в Сирії.

Росія і США уклали меморандум із безпеки польотів у Сирії в жовтні 2015 року. Цей документ регламентує дії всіх літаків і безпілотників у повітряному просторі Сирії.

Після того, як угода почала діяти, Росія і США співпрацювали по каналах цілодобового оперативного зв'язку. Країни також домовилися про надання допомоги один одному при виникненні кризових ситуацій.

«Сама присутність військовослужбовців США та інших країн на території Сирії без згоди на те уряду цієї країни або рішення Радбезу ООН є грубим, явним і нічим не обґрунтованим порушенням міжнародного права. Якщо раніше це пояснювалося завданням боротьби з тероризмом, то зараз є явний акт агресії проти суверенної Сирії. Вжиті сьогодні США дії ще більше руйнують російсько-американські відносини», – йдеться в заяві МЗС Росії.

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шайрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб.

Сирія заперечує, що здійснила у вівторок повітряний удар по місту Хан-Шейхун із застосуванням хімічної зброї. Сирія заявляє, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка в середу заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Натомість цю версію відкинули фахівці з хімічної зброї. Вони заявили, що таке ураження, що сталося в Хан-Шейхуні, можливе тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням гаданого складу саморобних отруйних речовин.