У НАТО висловили підтримку Україні і назвали її «цінним партнером»

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер вкотре висловила рішучу підтримку альянсу Україні і назвала Київ «цінним партнером». Як повідомляє прес-служба НАТО, про це Ґоттемоллер сказала під час виступу в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка 6 квітня.

«НАТО не приймає і не прийме російської незаконної анексії Криму. І ми засуджуємо продовження Росією дестабілізації на сході України», – сказала Ґоттемоллер.

Заступник генерального секретаря НАТО заявила, що Україна досягає прогресу в реформах і може розраховувати на підтримку НАТО у цьому питанні.

Ґоттемоллер згадала про комплексний пакет допомоги НАТО для України. Через шість трастових фондів Україна вже отримала 35 мільйонів євро, зокрема, на тренінги та дорадчу допомогу для понад 2 тисяч українських військових і цивільних. 31 березня у Харкові був відкритий центр реабілітації для допомоги пораненим військовим, а низка держав-союзниць, зокрема Словаччина, пообіцяли допомогти із подоланням наслідків пожежі на військових складах на Харківщині.

Наприкінці березня керівник Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ заявляв, що агресивні дії Росії продовжують загрожувати незалежності та територіальній цілісності України, а обмежений прогрес у мінському процесі непокоїть представників союзу НАТО.

Навесні 2014 року після російської анексії Криму на сході України розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.