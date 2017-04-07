Суд розпочав оголошення вироку у справі екс-«торнадівців»

Оболонський районний суд Києва близько 11:00 розпочав оголошення вироку 12 колишнім бійцям добровольчого спецбатальйону МВС «Торнадо», які скоїли тяжкі злочини в зоні бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, колишній командир «торнадівців» Руслан Онищенко перед початком засідання заявив, що «ніхто провини не визнає». Адвокат екс-бійців Володимир Якимов висловив переконання, що «справедливого вироку не буде, однозначно буде апеляція».

Початок засідання був відкладений майже на годину. Будівля суду оточена кількома кордонами поліції та Національної гвардії (загалом близько 200 співробітників), а безпосередньо в суді сьогодні інші справи не розглядаються.

Неподалік суду мітингують близько 30 прихильників підсудних.

17 червня 2015 року суд заарештував групу бійців спецбатальйону «Торнадо» в Луганській області за підозрою у скоєнні тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудове розслідування встановило, що командир Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

19 серпня 2016 року на черговому засідання суду один з обвинувачуваних екс-бійців «Торнадо» Юрій Шевченко частково визнав свою провину.