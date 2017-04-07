Громадянка Румунії, травмована у теракті в Лондоні, померла в лікарні

Туристка із Румунії, яка була поранена внаслідок теракту в центрі столиці Великої Британії, Лондона, минулого місяця, померла в лікарні, повідомляє поліція 7 квітня.

31-річна Андреа Крістеа була у Лондоні у відпустці разом зі своїм хлопцем, коли 22 березня стався напад. Вона стала п’ятою загиблою внаслідок теракту, не рахуючи нападника, якого застрелила поліція.

Під час нападу, коли чоловік на автомобілі збивав пішоходів на Вестмінстерському мосту, а потім із ножем напав на поліцейського біля будівлі британського парламенту, жінка впала у Темзу. Відтоді вона перебувала в лікарні. Родина Крістеа у заяві повідомила, що вона померла 6 квітня.

Влада Великої Британії заявила, що напад скоїв 52-річний британський громадянин Халід Масуд, що народився у Британії як Адріан Рассел Аджао, але після навернення в іслам змінив ім’я.