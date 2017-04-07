Ґоттемоллер: Україна сама має вибирати, що робити для безпеки, але двері НАТО відчинені

Україна сама повинна вирішити, що робити для гарантування своєї безпеки, заявила заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер 7 квітня на безпековому форумі в Києві. При цьому вона наголосила, що двері альянсу для України залишаються відчиненими.

«НАТО твердо дотримується принципу, що кожна країна для себе вибирає організацію своєї безпеки. І Україна повинна сама вибирати, що робити для гарантування своєї безпеки», – сказала Ґоттемоллер.

За словами заступника генсекретаря НАТО, альянс ніколи не нав’язував себе жодній країні, як про це заявляє Росія.

«Ми можемо почути від Москви заяви, що НАТО диктує країнам, що вони повинні стати його членами. Це нонсенс», – зазначила Ґоттемоллер.

Україна відмовилася від запровадженого владою попереднього президента Віктора Януковича позаблокового статусу наприкінці 2014 року, але формально досі не відновила попереднього курсу безпосередньо на вступ до НАТО, що був чинний до початку 2010 року. Проте влада України здійснює заходи, спрямовані на зближення з НАТО і в політичному, і у військовому плані.