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07 Квітень 2017, Київ 15:41
Новини | Міжнародні

Міноборони Росії обіцяє підвищити ефективність ППО в Сирії

Запуск ракет із військового корабля США в Середземному морі, 7 квітня 2017 року

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в російські військові в Сирії вживають заходів для зміцнення системи протиповітряної оборони після американського удару по сирійській авіабазі.

У зв’язку з ударом США президент Росії Володимир Путін 7 квітня планує провести нараду з Радою безпеки. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, Кремль попередили про підготовку ракетного удару американських військово-морських сил.

У результаті ракетного удару США по базі ВПС Сирії, за даними сирійської влади, загинули шість військових. Удар був завданий у відповідь на застосування хімічної зброї в Сирії.

Дії США підтримали лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, України. Сирійська опозиція також привітала американські військові дії. У Кремлі ракетний удар США раніше назвали «агресією проти суверенної держави». Росія призупинила дію укладеної зі США угоди про гарантування безпеки польотів авіації в ході операцій у Сирії.

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