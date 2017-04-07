У Раді офіційно оголосили про вихід депутата Голуба зі складу фракції БПП

Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд на засіданні парламенту заявила про вихід народного депутата України Владислава Голуба зі складу фракції «Блок Петра Порошенка».

Голуб обирався до парламенту по виборчому округу № 197 Черкаської області.

Таким чином наразі фракція БПП складається зі 140 депутатів.

4 квітня Голуб повідомив про своє рішення вийти із фракції. Рішення продиктоване низкою причин, зокрема інцидентом у Черкасах, написав він у Facebook. «Сьогоднішні події, що сталися у моїй приймальні, яскраво свідчать про неспроможність місцевої влади діяти у рамках закону та в інтересах громадян. Так, мій помічник отримав пакет, у якому, зокрема, містяться погрози щодо моєї діяльності як народного депутата, а також погрози моєму життю та здоров’ю», – зазначив депутат.

Окрім того, за словами Голуба, він не хоче «брати учать в імітації реформ».