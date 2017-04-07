Росія: «В’язень Болотної» Леонід Развозжаєв вийшов на свободу

У російському Красноярську 7 квітня на свободу вийшов опозиційний активіст Леонід Развозжаєв, засуджений у так званій «Болотній справі», відбувши 4,5 років ув’язнення. Його зустрічала дружина Юлія.

Развозжаєв подякував усім, хто його підтримував, поки він був в ув’язненні. Він також розповів кореспонденту Радіо Свобода, що поки не вирішив, чим займатиметься після того, як відновить здоров’я. За словами Развозєва, йому хотілося б сприяти демократизації суспільства і досягнення соціальної справедливості, а також змінити ситуацію в системі виконання покарань.

У липні 2014 року Московський міськсуд виніс обвинувальний вирок координатору «Лівого фронту» Сергію Удальцову й активісту Леоніду Развозжаєву у справі про організацію масових заворушень на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року і спробі організувати аналогічні заходи в інших містах Росії. Вони були засуджені до чотирьох з половиною років колонії.

Развозжаєв заявляв, що його викрали в Україні в 2012 році агенти російських спецслужб і привезли до Росії, де його арештували і судили.

У достроковому звільненні Развозжаєву відмовили. Як заявили у Федеральній службі виконання покарань Росії, він неодноразово порушував режим і міг повторно здійснити вчинити злочин.

Наступні два роки Леонід Развозжаєв буде під наглядом правоохоронних органів. Відвідувати масові акції йому заборонено.