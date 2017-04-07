АПУ про зустріч в Мінську: Росію закликали розблокувати процес звільнення заручників на Донбасі

У Мінську у ході зустрічі в «нормандському форматі» на рівні дипломатичних радників Україна, Німеччина та Франція закликали Росію розблокувати процес звільнення заручників на Донбасі напередодні Великодніх свят. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України за підсумками зустрічі, як відбулася 6 квітня в Мінську.

За повідомленням, у ході консультацій сторони обговорили ключові аспекти виконання Мінських угод, виступили за негайну консолідацію «режиму тиші» на Донбасі.

В адміністрації зазначають, що також наголошувалося на забезпеченні безпечних умов діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі та наданні безперешкодного доступу до всіх окупованих територій.

Сторони домовилися продовжувати інтенсивні контакти у рамках Нормандського формату з метою узгодження Дорожньої карти виконання Мінських угод, зазначають в Адміністрації.

Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною і Росією.

Остання зустріч керівників держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбулася восени минулого року. Тоді домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. До цього часу керівники МЗС у «нормандському форматі» не дійшли згоди щодо «дорожньої карти».

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.