Корчак: голосування двох членів НАЗК за мою відставку «ні на що не впливає»

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що голосування двох членів НАЗК її відставку «ні на що не впливає».

«Двоє колег – членів НАЗК в черговий раз проявили свою позицію, наполягаючи на щоквартальних ротаціях в агентстві та проголосувавши на засіданні «за» мою відставку. Дякую, що ще раз перед присутніми на засіданні НАЗК нардепами, Рябошапка і Радецький висловили свою думку. Вона ні на що не впливає, в тому числі, і на результативність роботи ввірених під їх координацію, департаментів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Друга хвиля електронного декларування закінчилася 31 березня. Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів наприкінці березня. Це викликало невдоволення роботою НАЗК і спровокувало заклики до відставки керівництва НАЗК. У жовтні минулого року у ході першого етапу подання електронних декларацій за 2015 рік були ускладнення у роботі реєстру.

НАЗК є колегіальним органом, до його складу, відповідно до законодавства мають входити п'ять людей, наразі до складу керівництва НАЗК входять голова агентства Наталія Корчак, заступник голови Руслан Радецький і члени агентства – Руслан Рябошапка і Олександр Скопич.

Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої владиУкраїни зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики. Серед функцій агентства – здійснення контролю та перевірки декларацій чиновиників, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингуспособу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.