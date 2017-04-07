Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
07 Квітень 2017, Київ 15:41
Новини | Події

Корчак: голосування двох членів НАЗК за мою відставку «ні на що не впливає»

Наталія Корчак під час звіту щодо діяльності НАЗК у Верховній Раді, 5 квітня 2017

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що голосування двох членів НАЗК її відставку «ні на що не впливає».

«Двоє колег – членів НАЗК в черговий раз проявили свою позицію, наполягаючи на щоквартальних ротаціях в агентстві та проголосувавши на засіданні «за» мою відставку. Дякую, що ще раз перед присутніми на засіданні НАЗК нардепами, Рябошапка і Радецький висловили свою думку. Вона ні на що не впливає, в тому числі, і на результативність роботи ввірених під їх координацію, департаментів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Друга хвиля електронного декларування закінчилася 31 березня. Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів наприкінці березня. Це викликало невдоволення роботою НАЗК і спровокувало заклики до відставки керівництва НАЗК. У жовтні минулого року у ході першого етапу подання електронних декларацій за 2015 рік були ускладнення у роботі реєстру.

НАЗК є колегіальним органом, до його складу, відповідно до законодавства мають входити п'ять людей, наразі до складу керівництва НАЗК входять голова агентства Наталія Корчак, заступник голови Руслан Радецький і члени агентства – Руслан Рябошапка і Олександр Скопич.

Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої владиУкраїни зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики. Серед функцій агентства – здійснення контролю та перевірки декларацій чиновиників, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингуспособу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG